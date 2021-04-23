Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала незвичний образ у напівпрозорому корсеті
Відома спортсменка, яка завоювала під прапором України безліч медалей, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На нових знімках Бех-Романчук, яку українці найчастіше бачать у спортивній формі, постала в досить незвичному образі. Так, легкоатлетка лежала на дивані в білому корсеті з напівпрозорими вставками і трусах. Також на ній можна було помітити пояс для панчіх. Доповнювали ніжний образ спортсменки романтичні високі рукавички в горошок.
Бех-Романчук граціозно вигнулася на дивані, продемонструвавши свій природний шарм.
"Ми втілюємо в життя те, до чого прагнемо", - підписала знімки спортсменка.
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У коментарях шанувальники захопилися її зовнішнім виглядом.
"Слів немає, наскільки краса зашкалює", - писали люди.
Варто відзначити, що незабаром після публікації спортсменка з якоїсь причини видалила свій пост з соціальної мережі.
Раніше Бех-Романчук здивувала фанатів, виклавши в мережу романтичні знімки з коханим чоловіком – відомим плавцем Михайлом Романчуком.
На нових знімках парочка відображена на прогулянці, вони ніби не помічають камери і весь час цілуються і обіймаються. Для цієї фотосесії Марина і Михайло наділи схожі довгі плащі пастельних відтінків.
Нагадаємо, українська чемпіонка Бех-Романчук спокусила чоловіка посеред вулиці: "він щасливий".
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