Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала непривычный образ в полупрозрачном корсете
Известная спортсменка, завоевавшая под флагом Украины множество медалей, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новых снимках Бех-Романчук, которую украинцы чаще всего видят в спортивной форме, предстала в довольно непривычном образе. Так, легкоатлетка лежала на диване в белом корсете с полупрозрачными вставками и трусах. Также на ней можно было заметить пояс для чулок. Дополняли нежный образ спортсменки романтичные высокие перчатки в горошек.
Бех-Романчук грациозно выгнулась на диване, продемонстрировав свой природный шарм.
«Мы воплощаем в жизнь то, к чему стремимся», - подписала снимки спортсменка.
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В комментариях поклонники восхитились ее внешним видом.
«Слов нет, насколько красота зашкаливает», - писали люди.
Стоит отметить, что вскоре после публикации спортсменка по какой-то причине удалила свой пост из социальной сети.
Ранее Бех-Романчук удивила фанатов, выложив в сеть романтичные снимки с любимым мужем – известным пловцом Михаилом Романчуком.
На новых снимках парочка запечатлена на прогулке, они как будто не замечают камеры и все время целуются и обнимаются. Для этой фотосессии Марина и Михаил надели похожие длинные плащи пастельных оттенков.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук соблазнила мужа посреди улицы: "Он счастливый".
Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Марина Бех-Романчук показала эталон спортивной фигуры в мини-шортиках: "Скульптурное телосложение".
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