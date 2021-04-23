Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала непривычный образ в полупрозрачном корсете

Известная спортсменка, завоевавшая под флагом Украины множество медалей, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых снимках Бех-Романчук, которую украинцы чаще всего видят в спортивной форме, предстала в довольно непривычном образе. Так, легкоатлетка лежала на диване в белом корсете с полупрозрачными вставками и трусах. Также на ней можно было заметить пояс для чулок. Дополняли нежный образ спортсменки романтичные высокие перчатки в горошек.

Бех-Романчук грациозно выгнулась на диване, продемонстрировав свой природный шарм.

«Мы воплощаем в жизнь то, к чему стремимся», - подписала снимки спортсменка.

В комментариях поклонники восхитились ее внешним видом.

«Слов нет, насколько красота зашкаливает», - писали люди.

Стоит отметить, что вскоре после публикации спортсменка по какой-то причине удалила свой пост из социальной сети.

Ранее Бех-Романчук удивила фанатов, выложив в сеть романтичные снимки с любимым мужем – известным пловцом Михаилом Романчуком.

На новых снимках парочка запечатлена на прогулке, они как будто не замечают камеры и все время целуются и обнимаются. Для этой фотосессии Марина и Михаил надели похожие длинные плащи пастельных оттенков.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук соблазнила мужа посреди улицы: "Он счастливый".

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