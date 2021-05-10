Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как отдыхает в Турции

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала довольно известной украинской легкоатлеткой, ведь завоевала множество международных медалей. Красотка обожает спорт и часто публикует фото, где демонстрирует роскошную фигуру. У девушки сотни тысяч фанатов в Инстаграм и Марина старается не разочаровать благодарную публику.

В этот раз Марина в сторис опубликовала кадры, как отдыхает, лежа на полотенце. Девушка улыбалась, демонстрируя подтянутую фигуру. На красотке был зеленый топ и черные трусики.

"Новая горячая неделя", - написала Марина под фотографией.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, так как в сторис нет таких функций, но так и хочется добавить: "Лучше, чем в Лувре".

Сообщалось, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала поклонникам новую фотосессию.

На новых снимках Марина запечатлена в интересной локации на розовом фоне. Перед камерой она появилась в одних только темных джинсах, тогда как торс прикрыла красивым букетом нарциссов, заправленных в штаны. Этот удивительный наряд только подчеркнул соблазнительные формы и идеальную спортивную фигуру красотки.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук блеснула красотой в купальнике и халатике

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