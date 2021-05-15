Популярная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя, признавшись в любви

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала очень успешной отечественной спортсменкой, занятой легкой атлетикой. Красотка добыла множество медалей на турнирах различного уровня и не собирается останавливаться. Звезда активно ведет Инстаграм, где постоянно показывает фото со своих тренировок, пропагандируя спорт.

Этот раз не стал иным. Марина показала снимок, на котором была в светлом мини-бикини и очках. Девушка стояла у бассейна, демонстрируя роскошную фигуру.

"Полюбилось мне плавание и эти очки", - написала Бех-Романчук под фото.

На втором стори Марина показала сразу четыре фото в том-же купальнике. Красотка со всех сторон продемонстрировала свою спортивную форму и даже зону бикини.

Фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь фотографии были выброшены в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Сообщалось, что популярная отечественная спортсменка Марина Бех-Романчук показала жаркую тренировку на природе и восхитила фигурой.

На своей странице популярная отечественная легкоатлетка, чемпионка и просто красотка Марина Бех-Романчук показала, как проходят ее тренировки на природе. Девушка строила прыжки, демонстрируя результат упорных занятий.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в спортивном мини показала свое увлечение

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