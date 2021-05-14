Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, показала свою подтянутую красоту

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успешной легкоатлеткой, завоевав для Украины множество наград. Девушка активно ведет социальные сети, где пропагандирует среди украинцев спорт.

На фото красотка появилась в спортивном топе и мини-шортах, демонстрируя рельефную фигуру. Девушка позировала на теннисном корте, взяв в руки ракетку и мячик.

"Вы любите играть в теннис?

Люблю активный отдых", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя", "Какая сильная красота", "Зачем так красиво?", "Я люблю играть с тобой в хоккей", "Да, люблю!", "Мне так нравится ! Но может быть сложно сконцентрироваться, играя против вас", "Я люблю играть в теннис с Мариной, и мне так приятно встретиться и поиграть с тобой когда-нибудь".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накаченное тело.

На новом фото в Инстаграм Марина предстала боком к камере, демонстрируя подкаченную фигуру. Ноги казались просто "стальными".

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини зажгла на вечерней тренировке

А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в спортивном мини показала идеал фигуры

Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук блеснула красотой в купальнике и халатике



