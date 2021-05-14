Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, показала свою подтянутую красоту
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успешной легкоатлеткой, завоевав для Украины множество наград. Девушка активно ведет социальные сети, где пропагандирует среди украинцев спорт.
На фото красотка появилась в спортивном топе и мини-шортах, демонстрируя рельефную фигуру. Девушка позировала на теннисном корте, взяв в руки ракетку и мячик.
"Вы любите играть в теннис?
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Люблю активный отдых", - написала Марина под фото.
Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
"Люблю тебя", "Какая сильная красота", "Зачем так красиво?", "Я люблю играть с тобой в хоккей", "Да, люблю!", "Мне так нравится ! Но может быть сложно сконцентрироваться, играя против вас", "Я люблю играть в теннис с Мариной, и мне так приятно встретиться и поиграть с тобой когда-нибудь".
Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накаченное тело.
На новом фото в Инстаграм Марина предстала боком к камере, демонстрируя подкаченную фигуру. Ноги казались просто "стальными".
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини зажгла на вечерней тренировке
А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в спортивном мини показала идеал фигуры
Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук блеснула красотой в купальнике и халатике