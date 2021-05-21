Знаменитая отечественная чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала популярной спортсменкой среди любителей легкой атлетики, ведь завоевала множество отечественных и международных наград. Красотка активно ведет блог в Инстаграм, где делиться кадрами из личной жизни и тренировками.
В этот раз Марина опубликовала сторис, который сняла в спортзале. Девушка позировала в майке и шортиках, стоя перед зеркалом. После этого красотка показала своего друга - Виктора, который лежал на тренажере.
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"Явно активней, чем я", - написала на кадрах Марина.
"Что тебе хочеться. Говори что-то. Что ты хочешь ляпнуть? А ну ка...", - сказала красотка в видео.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была в сторис Инстаграм.
Ранее мы сообщали, что популярная украинская красотка Марина Бех-Романчук показала себя, признавшись в любви.
Марина показала снимок, на котором была в светлом мини-бикини и очках. Девушка стояла у воды, хвастаясь роскошной фигурой.
"Последняя неделя, чтобы начать этот тренировочный сбор, теперь нужно быть сильнее, чем раньше", - написала Бех-Романчук под фото.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в спортивном мини показала свое увлечение
А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в мини зажгла на вечерней тренировке
Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини показала эталон женской фигуры