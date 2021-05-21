Знаменитая отечественная чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала популярной спортсменкой среди любителей легкой атлетики, ведь завоевала множество отечественных и международных наград. Красотка активно ведет блог в Инстаграм, где делиться кадрами из личной жизни и тренировками.

В этот раз Марина опубликовала сторис, который сняла в спортзале. Девушка позировала в майке и шортиках, стоя перед зеркалом. После этого красотка показала своего друга - Виктора, который лежал на тренажере.

"Явно активней, чем я", - написала на кадрах Марина.

"Что тебе хочеться. Говори что-то. Что ты хочешь ляпнуть? А ну ка...", - сказала красотка в видео.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была в сторис Инстаграм.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская красотка Марина Бех-Романчук показала себя, признавшись в любви.

Марина показала снимок, на котором была в светлом мини-бикини и очках. Девушка стояла у воды, хвастаясь роскошной фигурой.

"Последняя неделя, чтобы начать этот тренировочный сбор, теперь нужно быть сильнее, чем раньше", - написала Бех-Романчук под фото.

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