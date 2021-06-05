Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала яркие фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, украинская чемпионка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих побед, радует поклонников яркими фотосессиями, результаты которых показывает в Instagram. Красотка с идеальным спортивным телом не стесняется выкладывать в микроблоге даже пикантные фото в откровенных нарядах и купальниках, демонстрируя свои аппетитные формы.

А в этот раз Марина выложила на своей странице необычную фотографию, на которой показала свое идеальное тело в работе. Похоже, снимок был сделан во время соревнований, на нем спортсменка запечатлена во время выполнения прыжка. На ней соответственный наряд – спортивные шорты и узкий топ, которые подчеркивают все наряженные мышцы на теле. Волосы спортсменки собраны в тугой пучок, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к фотографии Бех-Романчук написала: "Все в нашей голове". А пользователи тут же принялись активно осуждать новый снимок, засыпая спортсменку комплиментами в комментариях. "Красиво", "Вы получили это право. Делайте то, что вы знаете, что можете", "Какой выстрел", "Топ, огонь", "Я знаю, что вы действуете на этом убеждении. И это мощно", "Мощность", "Какое у вас идеальное тело", - пишут фанаты.

Напомним, Бех-Романчук сверкнула аппетитными ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, Фигуристая Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".