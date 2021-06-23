Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя с утра

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук является популярной украинской легкоатлеткой. Красотка буквально на днях завоевала новую золотую медаль за прыжки в длину и продолжает усердно тренироваться, чтобы достичь новых вершин. Не забывает Марина и об Инстаграм, где делится интересным конетом.

На новом фото Марина была в топе и шортиках. Красотка сидела а белой простыне, симая себя на телефон и демонстрируя роскошную фигурку. Как обычо, девушка решила сделать снимок с утра для своего сториса.

"Активно включается в разминку", - написала Марина под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Идеальная красотка, мотивируешь на все 100%".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук очаровала внешним видом во время поездки за границу.

Красотка надела короткий белый спортивный топ, от известного бренда, который вволю дал насладиться мускулистым телом легкоатлетки, а также тугие лосины лавандового цвета.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-топе дала полюбоваться точеной фигуркой

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