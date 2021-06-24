Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала идеальную физическую форму во время тренировки
На днях спортсменка, которая ранее уже становилась чемпионкой международных соревнований, в очередной раз проявила свои талант и упорство, завоевав золотую медаль на чемпионате Украины по прыжкам в длину. Однако, Марина явно не собирается останавливаться на достигнутом, и продолжает тренировки. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм она опубликовала новое фото со стадиона.
На снимке Бех-Романчук позирует на дорожке, а за ее спиной виднеются различные снаряды. Спортсменка стоит, слегка наклонившись вперед и опираясь руками на ноги. Благодаря коротким облегающим спортивным шортикам и топу, в такой позе Марина смогла продемонстрировать свое подтянутое и накачанное тело во всей красе.
«Шаг за шагом…», - подписала снимок спортсменка.
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Поклонники тут же принялись комментировать фото.
«Героиня», «Восхитительная», «Стиль собачки», «Красивая. Привет из Чили», - пишут люди.
Ранее мы писали, что в своих Сториз Бех-Романчук показала новое фото. На нем она позировала в шортиках и топе, а на руках можно увидеть перчатки. Красотка снимала себя на телефон сверху, демонстрируя роскошную рельефную фигурку. Девушка улыбалась, восхищая своим упорством и мотивацией.
"Доброе утро", - написала Марина Бех-Романчук и добавила время записи сторис: 10.54.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-топе дала полюбоваться точеной фигуркой: "Просто идеальная".
Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в топе и шортах впечатлила своим талантом: "Какое фантастическое...".
Также Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук впечатлила формами во время разминки: "Активно включается".