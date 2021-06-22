Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як зустрічає черговий ранок

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала дуже успішною українською спортсменкою. У красуні безліч нагород, а останню медаль дівчина виграла днями, отримавши "золото" в Луцьку за найдовший стрибок.

На новому фото Марина позувала в шортиках і ТОПі, а на руках можна побачити рукавички. Красуня знімала себе на телефон зверху, демонструючи розкішну рельєфну фігурку. Дівчина посміхалася, захоплюючи своєю завзятістю і мотивацією.

"Доброго ранку",-написала Марина Бех-Романчук і додала час запису сторіс: 10.54.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не відпускають: "неймовірні рельєфи, просто ідеальна красуня"

Повідомлялося, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала яскраві фото з відпочинку.

Так, цього разу красуня показала кілька кадрів, на яких зображена у відвертому образі на відпочинку. Як видно, перед камерою Марина з'явилася в коротеньких білих шортах і футболці, на її ногах білі кроси, а в руках вона тримає невеликий світлий рюкзачок.

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