Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук не стесняется демонстрировать упругое тело в соцсети

Как сообщает Politeka.net, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук – обладательница идеального спортивного тела. Красотка может похвастаться не только спортивными достижениями, но и рельефным прессом и упругими прелестями. Девушка не стесняется выкладывать пикантные фото в своем Instagram и в этот раз показала жаркий кадр со своего отдыха.

На новом снимке Марина запечатлена сидя на коленях на специальном средстве для плавания, а в одной руке держит весло. Перед камерой красотка появилась в крошечном красном бикини, которое подчеркивает подтянутое тело и ровный загар.

В подписи к фотографии Бех-Романчук написала: "Как вы проводите свободное время этим жарким летом?". Пользователи тут же принялись комментировать фото спортсменки, отвечая на ее вопрос и засыпая комплиментами: "Какая красивая", "Очень красиво", "Какая фигура", "Прекрасная леди", "Удивительная женщина", "Ты такая красивая", "Великолепная".

Напомним, легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула упругими ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Марина Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, спортсменка Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".