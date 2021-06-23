Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе з ранку

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук є популярною українською легкоатлеткою. Красуня буквально днями завоювала нову золоту медаль за стрибки в довжину і продовжує старанно тренуватися, щоб досягти нових вершин. Не забуває Марина і про Instagram, де ділиться цікавим конетом.

На новому фото Марина була в топі і шортиках. Красуня сиділа а білому простирадлі, сим себе на телефон і демонструючи розкішну фігурку. Як правило, дівчина вирішила зробити знімок з ранку для свого сторіса.

"Активно включається в розминку", - написала Марина під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "ідеальна красуня, мотивуєш на всі 100%".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зачарувала зовнішнім виглядом під час поїздки за кордон.

Красуня одягла короткий білий спортивний топ, від відомого бренду, який досхочу дав насолодитися м'язистим тілом легкоатлетки, а також тугі лосини лавандового кольору.

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