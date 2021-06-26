Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала, в якій хорошій формі вона зараз знаходиться
Молода українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показує в Instagram свою форму, якою дійсно можна пишатися. Навіть між сезонами зірка активно тренується. Більш того, робить вона це фактично в будь-яку погоду і не соромиться показувати успіхи.
Цього разу в розділі Сторі дівчина довела, що вона і правда володарка ідеального спортивного тіла. У коротеньких шортиках, більше нагадують білизну, і помаранчевому топіку Марина підкреслила прес-конференцію.
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Вже після пробіжки задоволена Бех-Романчук показала на короткому ролику себе і після тренування, виблискуючи тим же пресом і хвалячись підкачаними ногами. І без макіяжу Марині було комфортно, тому вона фільтри не використовувала.
До слова, раніше Марина зізналася, що якийсь час лікувала кишечник і фактично два місяці була на дієті, абсолютно нічого не могла їсти-ні фруктів, ні овочів. Але після сильних обмежень її ситуація налагодилася і тепер зірка продовжує працювати над ідеальною формою.
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