Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала, в какой хорошей форме она сейчас находится

Молодая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показывает в Инстаграм свою форму, которой действительно можно гордиться. Даже между сезонами звезда активно тренируется. Более того, делает она это фактически в любую погоду и не стесняется показывать успехи.

В этот раз в разделе Стори девушка доказала, что она и правда обладательница идеального спортивного тела. В коротеньких шортиках, больше напоминающих белье, и оранжевом топике Марина подчеркнула пресс выгодным способом.

Уже после пробежки довольная Бех-Романчук показала на коротком ролике себя и после тренировки, сверкая тем же прессом и хвастаясь подкачанными ногами. И без макияжа Марине было комфортно, поэтому она фильтры не использовала.

К слову, ранее Марина призналась, что какое-то время лечила кишечник и фактически два месяца была на диете, абсолютно ничего не могла есть - ни фруктов, ни овощей. Но после сильных ограничений ее ситуация наладилась и теперь звезда продолжает трудиться над идеальной формой.

Напомним, легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула упругими ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Марина Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, спортсменка Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".