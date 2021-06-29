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Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук подразнила идеальным загаром в ярком купальнике

Как сообщает Politeka.net, 25-летняя спортсменка – счастливая обладательница невероятно красивой фигуры. Бех-Романчук, в отличие от других спортсменок, активно ведет свои социальные сети. Для Инстаграм девушка регулярно устраивает профессиональные фотосессии.

На свежем фото красотка появилась в желтом купальнике, который идеально гармонировал с солнечным погожим днем. Волосы Марины были мокрые, что придало ее образу особой изюминки. Она улыбалась и держала в руках тарелку с пирожными.

«Иногда важно разгрузиться не только физически, но и морально», - подписала фото спортсменка.

В комментариях улыбчивой брюнетке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Как с картинки», «Чувственное, резкое, скульптурное телосложение», «Фигурка офигенная», «Магнетизм этого фото просто зашкаливает», «Замечательный вид», «Выглядит так вкусно», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Марина Бех-Романчук в красном бикини показала спортивное тело: "Прекрасная леди".

А еще Politeka писала, что Марина Бех-Романчук в крошечных шортах устроила горячую тренировку на улице: кадры.

Также Politeka сообщала, что Марина Бех-Романчук в бикини показала впечатляющие результаты тренировок: "Немножко релакса".