Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала, як проводить спекотний вихідний з близькими

Спортсменка змогла прославитися завдяки своїм рекордам і не меншу популярність набирає в мережі Instagram за допомогою своїх фото. Шанувальники часто запитують дівчину про її режим тренувань, адже їх Марина показує постійно.

На своїх кадрах Бех-романчук не боїться бути собою, тому показати себе без фотошопу і макіяжу вона може спокійно. Ідеальне тіло, відточене безліччю тренувань, є приводом для заздрості серед багатьох жінок.

"Сьогодні приїхали на нову локацію нашу, так що сьогодні буде трошки релаксу» - поділилася своїми думками Марина, позуючи в яскраво-жовтому купальнику. На Кадрах можна помітити, що дівчина знову без макіяжу і виглядає дуже природно і натурально.

Причому її сталевий прес відразу привертає увагу до себе, навіть більше, ніж все оточення дівчини навколо.

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