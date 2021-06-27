Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала, як проводить спекотний вихідний з близькими
Спортсменка змогла прославитися завдяки своїм рекордам і не меншу популярність набирає в мережі Instagram за допомогою своїх фото. Шанувальники часто запитують дівчину про її режим тренувань, адже їх Марина показує постійно.
На своїх кадрах Бех-романчук не боїться бути собою, тому показати себе без фотошопу і макіяжу вона може спокійно. Ідеальне тіло, відточене безліччю тренувань, є приводом для заздрості серед багатьох жінок.
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"Сьогодні приїхали на нову локацію нашу, так що сьогодні буде трошки релаксу» - поділилася своїми думками Марина, позуючи в яскраво-жовтому купальнику. На Кадрах можна помітити, що дівчина знову без макіяжу і виглядає дуже природно і натурально.
Причому її сталевий прес відразу привертає увагу до себе, навіть більше, ніж все оточення дівчини навколо.
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