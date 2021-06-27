Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала, как проводит жаркий выходной с близкими

Спортсменка смогла прославиться благодаря своим рекордам и не меньшую популярность набирает в сети Инстаграм при помощи своих фото. Поклонники часто спрашивают девушку о ее режиме тренировок, ведь их Марина показывает постоянно.

На своих кадрах Бех-романчук не боится быть собой, поэтому показать себя без фотошопа и макияжа она может спокойно. Идеальное тело, отточенное множеством тренировок, является поводом для зависти среди многих женщин.

«Сегодня приехали на новую локацию нашу, так что сегодня будет немножко релакса» - поделилась своими мыслями Марина, позируя в ярко-желтом купальнике. На Кадрах можно заметить, что девушка снова без макияжа и выглядит очень естественно и натурально.

Причем ее стальной пресс сразу привлекает внимание к себе, даже больше, чем все окружение девушки вокруг.

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