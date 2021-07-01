Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася емоціями після матчу збірної України проти Швеції

Як відомо, вчора збірна України грала матч на "Євро 2020" проти Швеції.

Переможний гол на 120-й хвилині забив Артем Довбик, чим і захопилася українська виконавиця і вирішила бурхливо висловити своє захоплення в мережі всім учасникам команди. Привітання з перемогою і проходженням до чвертьфіналу Ольга залишила не одна, багато фанатів підтримали Сумську.

«А ось і наш прекрасний Артем Довбик, який приніс перемогу збірній України в матчі зі збірною Швеції! Довбику тиждень тому виповнилося 24 роки. Схоже, у дійсно талановитого нападника-Рідкісний талант в наш час. Артем з Черкас.

Його першим тренером був Олексій Блоха! Зараз Довбик є гравцем команди"Дніпро-1". Були чутки, що ним цікавиться київське "Динамо" і кілька європейських клубів» - розповіла Ольга під серією кадрів команти.

Шанувальники також підтримали:

"Серце розриває від радості і гордості за наших неймовірно талановитих хлопців!; Побили, як шведів під Полтавою !!!; Пишаємося нашою збірною та їхнім тренером Андрієм Шевченком! 👏 ; Пишаюся, наші кращі 🔥; кричала від радості на всю хату😂 😍; вітаю з перемогою🔥молодці хлопці👏».

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