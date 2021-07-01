Співавтор і режисер популярного шоу про подорожі "Орел і Решка" Євген Синельников розповів про проект
Як пише Politeka.net, Євген Синельников в інтерв'ю Роману Діхтяру на "Ютубі" розповів багато цікавого. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Зокрема, режисер зазначив, що розлучився з дружиною Оленою через роботу. Адже в тревел-шоу можна побачити дуже багато всього і це змінює людину, тому неможливо залишитися тією ж людиною, яка тільки прийшла в " Решку"
Творець популярної програми також розповів, що на проекті розлучаються практично всі:
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"Якщо твоя друга половина Сидить тут і чекає тебе колишнього, то... на "Решке" розлучаються практично всі. Ми з Оленою взагалі в принципі розійшлися по проектах, ведучим-кожен почав самостійно розвиватися".
Також Синельников розповів, що у нього зараз є нова дівчина, але поки весілля не планується. Як зазначає режисер, нова кохана не публічна особистість, тому він не збирається про неї говорити.
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