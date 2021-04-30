Украинский исполнитель и музыкант Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, поблагодарил Веру Брежневу за прекрасное времяпровождение

Как передает Politeka.net, Верка Сердючка вместе с мамой стали ведущими юбилейного выпуска шоу о путешествиях «Орел и решка». Вместе с ними передачу вела певица Вера Брежнева. На свежем фото Сердючка вместе с Верой засветились в центре Барселоны.

«Спасибо Орел и Решка за прекрасное время! Наши объятия летят к самой милой и красивой на свете соведущей - @ververa!», - подписала фото Сердючка, признавшись, что думает о съемках в шоу и Брежневой.

В комментариях зрители оставили массу восхищенных отзывов.

«Вы невероятные», «Столько Вер на одном фото», «Мне очень понравился ваш выпуск , это было великолепно», «Обожаю», «Но Сердючка все равно лучшая Вера на свете», «Самый позитивный выпуск, так приятно было смотреть и веселиться вместе с вами, спасибо», «Выпуск с вами огонь, спасибо большое», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Верке Сердючке с мамой досталась золотая карта, поэтому они отдыхали на роскошной яхте. А Вера Брежнева отдыхала в Барселоне душой. Добавим, что в юбилейных выпусках ведущими также успели побывать Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина и Алексеев, а также Позитив из группы «Время и стекло».

Напомним, что Верка Сердючка "заткнула" за пояс известного певца, кадр "порвал" сеть: "Все тырят...".

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка осадила известного певца, "разборки" набирают оборот: "Жалкая пародия на вас".

Кроме того Politeka писала, что продюсер Сердючки впервые рассказал, кто виноват в болезни Данилко и когда прощальный тур: "Перекрыли все".