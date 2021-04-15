Український виконавець і музикант, Андрій Данилко, якого всі знають за образом Вєрки Сердючки, показав свого закордонного "двійника"

Андрій Данилко став набирати популярність ще у 90-ті роки минулого століття, передає Politeka.net. У ті роки артист більше працював в розмовному жанрі.

Зліт кар'єри припав саме тоді, коли Данилко приміряв образ провідниці Вєрки Сердючки. Артист став виступати різними містами, пізніше у нього з'явилася власна програма "СВ-шоу".

Берет, "іскристий" жакет, блакитна сорочка, міні-спідниця, що "підстрибнула" під великі груди, колготки, босоніжки і яскраве боа - саме такою запам'яталася Вєрка Сердючка тоді.

Данилко в Instagram згадав минулі часи, порівнявши свій старий образ - з новим від британського співака Гаррі Стайлса, який на церемонію "Греммі-2021" надів зелене боа.

"Вєрка СЕРДЮЧКА, SV-Шоу, 1998, шоу Греммі Гаррі Стайлс 2021", - написав автор.

За чотири години публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Всі тирять 😡", " Віра - ми так за тобою сумуємо!😍 ", "Зліва - неповторний оригінал, праворуч - жалюгідна пародія", " Вірочка - молодець, такий тренд задала, що протримався стільки років: аж 23 роки!", "Віра-ікона стилю 🤩", " Наша провідниця найкрутіша в світі ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👍👍👍", "ти була в тренді коли ще ніхто не знав слово тренд", "Ох, плагіатчик", "Віра назавжди!😍 всі послідовники, лише репліка...", "Браво!! 👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼 Відразу видно, хто справжній законодавець моди!".

Нагадаємо, яким Данилко був на піку популярності, в мережі виявилося рідкісне відео з-за лаштунків: "неповторний, красивий...".

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