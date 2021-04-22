Продюсер Юрій Нікітін розповів, що підкосило здоров'я Андрія Данилка, і чи побачать українці ще Вєрку Сердючку

Як повідомляє Politeka.net , продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін розповів, що після участі в "Євробаченні 2007" і скандалу з російськими ЗМІ, артист Андрій Данилко сильно підірвав здоров'я. Він був нервово виснажений і не хотів більше радувати людей. Однак, прощатися з Сердючкою ще рано, і зараз настав той момент, коли продюсер і його зірка обробляють нові ідеї. Про це Нікітін розповів програмі "ЖВЛ".

За його словами, після другого місця на "Євробаченні", коли Сердючка буквально підірвала конкурс своїм виступом, вона стала найбільш гастролює артисткою в країнах СНД, а також за кордоном. Бувало так, що Данилко давав вісім концертів за один приїзд, наприклад, в Нью-Йорк. Така активна діяльність, а ще скандал з Росією, за словами продюсера, сильно вплинули на фізичне та емоційне здоров'я артиста.

"Пісня називалася - Лаша Тумбай! Це було перше замовне таке політичний захід за участю артиста - це було зі мною! Тоді мені перекрили всі, я навіть не міг нічого сказати!" - зізнався сам Андрій Данилко.

"Насправді, напруга була просто колосальна. Він мало спав, він дуже сильно нервував. У нього було нервове виснаження. Дуже складна ситуація була", - зазначив Нікітін. А також додав, що Данилко в той час сильно втомлювався фізично, даючи багато концертів. Після того, артисту довелося лікуватися, і він навіть хотів завершити діяльність Вєрки Сердючки, відправившись в прощальний тур.

Однак, останні концерти цього прощального туру так і не відбулися і швидше за все їх не буде. Адже зараз Юрій Нікітін каже, що українці ще побачать Вєрку Сердючку. "Артист знаходиться в такому тонусі, що, боюся, прощального туру не буде. Данилко останнім часом не говорить про те, що пора прощатися з Сердючкою, а навпаки – пропонує ідеї", - підсумував продюсер.

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