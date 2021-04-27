Український виконавець і музикант, Андрій Данилко, якого всі знають за образом Вєрки Сердючки, показав, як відомий артист "копіює" його образ

Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним образом Вєрки Сердючки, вирішив знову потішити мережу "схожими" фото. Справа в тому, що артист побачив в нарядах британського співака Гаррі Стайлза «плагіат» на свій стиль.

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Данилко опублікував дві фотографії, на яких порівняв вбрання Стайлса зі своїми сценічними образами. На першому фото сам Данилко позує в подобі балетної сукні з білим фатином, в той час як іноземного співака відобразили в схожому верхньому одязі – рожевій балетній пачці і таких же білих колготках.

Крім цього, українець звернув увагу на схожість в цілому. Втім, це вже не перший жарт від Данилка: "ні, ну Гаррі!-2 @harrystyles;)», - в черговий раз помітив співак.

Шанувальники були підкорені гумором зірки:

"Ой, Та Вас і Ваш талант ніхто не затьмарить; крутіше Вас все одно нікого більше не буде!; "Віра, він наривається; чергова жалюгідна пародія на вас! Знайте ви зірка, промінчик світла для нас всіх👏; терміново треба дме!; Вишуканий оригінал і жалюгідна пародія; є всьому межа 🤪; виходить щоб зрозуміти що з Гаррі буде через кілька років - це просто потрібно подивитися на Данилко зараз)); Сердючка надихає 🤩; чому віра не на Оскарі?».

Зазначимо, зліт кар'єри Данилка припав саме тоді, коли Данилко приміряв образ провідниці Вєрки Сердючки. Артист став виступати по різних містах, пізніше у нього з'явилася власна програма "СВ-шоу".

Бере," іскристої " жакет, блакитна сорочка, міні-спідниця," підстрибнула " під великі груди, колготки, босоніжки і яскраве боа - саме такою запам'яталася Вєрка Сердючка тоді.

Данилко в Instagram згадав минулі часи, порівнявши свій старий образ - з новим від британського співака Гаррі Стайлса, який на церемонію "Греммі-2021" надів зелене боа.

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