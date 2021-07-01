Соавтор и режиссер популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал о проекте
Как пишет Politeka.net, Евгений Синельников в интервью Роману Дихтяру на "Ютубе" рассказал много интересного. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
В частности, режиссер отметил, что развелся с супругой Еленой из за работы. Ведь в тревел-шоу можно увидеть очень много всего и это меняет человека, поэтому невозможно остаться тем же человеком, который только пришел в "Решку"
Создатель популярной программы также рассказал, что на проекте разводятся практически все:
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"Если твоя вторая половина сидит здесь и ждет тебя прежнего, то… На "Решке" разводятся практически все. Мы с Леной вообще в принципе разошлись по проектам, ведущим – каждый начал самостоятельно развиваться".
Также Синельников рассказал, что у него сейчас есть новая девушка, но пока свадьба не планируется. Как отмечает режиссер, новая возлюбленная не публичная личность, поэтому он не собирается о ней говорить.
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