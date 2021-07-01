Цибульська з Поляковою вибісили українців своєю поведінкою, ставши учасницями кулінарного шоу "МайстерШеф"

Як відомо, телеканал СТБ запустив новий сезон "МайстерШеф. CELEBRITY", зібравши знаменитостей на головній телекухні країни, щоб показати свої кулінарні таланти. У кожному випуску проєкту змагаються дві зіркові команди.

Переможець отримає ексклюзивний девайс - срібну сковороду, крім титулу кращого кулінара, звичайно. За це прийшли поборотися вже згадані співачки Оля Цибульська і Оля Полякова, а також Даша Астаф'єва, Аліна Гросу, Наталія Могилевська, Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком, Юрій Ткач, Сергій Бабкін та інші.

На телеекрани вже встигло вийти чотири випуски. Користувачі в Мережі активно обговорюють побачене, правда, судячи з коментарів, багато хто залишився розчарований проєктом. Цибульську та Полякову, буквально, розпекли за поведінку в студії.

"Це кринж чистої води, краще б ви прикрили цю хрень і поки не пізно, запустили новий сезон аматорів. Це косяк, СТБ"

"Це жах якийсь. Викинути зі столу їжу. Лягти на стіл. Це дно. Нічого цікавого"

"Цибульська це просто ганьба! Раніше сама ходила як кулька, а тепер розповідає кому треба худнути"

"Якби це були діти, гаразд. Але кривляння несвіжих тіток... Жах:("

"Цибульська така неприємна. Пліткарка, раніше цього не помічала"

"От завжди підозрювала, що Полякова не адекватна, після цієї передачі переконалася.....капець"

Нагадаємо, Полякова після конфузних фото в купальнику звернулася до українців: "Так, я не зрозуміла…"

Як повідомляла Politeka, замішана в розлученні з Дзідзьо Цибульська перестала бути схожою на себе, змінивши імідж: "якщо мені йде..."

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