Популярна українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар висловилася

Як відомо, близько року тому артистка стала виконуючою обов'язки директора Київського державного хореографічного училища, через що на неї посипалася низка невдач. Причому пов'язані вони саме через погрози чиновників, які, за словами артистки, заважають їй працювати.

У себе в Instagram в новій посаді Катерина висловилася гранично чітко, обурившись поведінкою влади. Підтримали колегу Олена Шоптенко та Ілона Гвоздьова-хореографи» Танців з зірками«, дружина Євгена Кошового, Христина Решетняк – дружина телеведучого»Холостяка".

"Не треба мені погрожувати! Люди, які протягом 20 років висмоктували всі соки з головної балетної установи країни, хочуть знову повернути «свої володіння». Дивно і смішно виглядають деякі "шановні чоловіки», офіційні і неофіційні управлінці в своїх м'яких кріслах, які сидять при будь - якій владі" - підкреслила артистка.

Також вона розповіла, що деякі люди просто бояться вийти з нею " один на один», подивитися в очі і сказати правду. Тому зараз вони почали " вести розправу чужими руками, і хочуть поставити свою зручну людину..."»

"Комахи самі кусючі перед своєю загибеллю. Коли кровопивці вже перестануть харчуватися нашими і без того вичерпаними ресурсами? Залиште в спокої! Дайте нормально працювати!» - висловила свою думку зірка.

Фанати також підтримали балерину:

"Ви робите величезну справу для балету і дітей, а значить за вами сила ♥️; від душі Вам-сил, впевненості, союзників і Божої допомоги. ❤ ; Катерина Ігорівна не здавайтеся!!! Тільки завдяки Вам Училище стало відроджуватися !!! А найголовніше, діти перестали боятися висловлювати свої бажання; і це жахливо, коду дієш в інтересах дітей, а ще й отримуєш погрози !!!!! Сил вам !!!! ❤️».

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