У мережі виклали архівне відео кумедної розмови Андрія Данилка з собою ж в образі Вєрки Сердючки
Як повідомляє Politeka.net, одна з користувачок Instagram виклала в мережі кумедне новорічне відео, яке, мабуть, було знято багато років тому. У ролику ще зовсім молоденький і скромний Андрій Данилко сидить за столиком в кафе і веде бесіду з розкутою Вєркою Сердючкою.
Відео починається з того, що Сердючка кличе офіціанта і просити налити їй, також вона пропонує випити і Андрію, але то відмовляється. Віра не вгамовується і критикує образ Данилка з його "пісним" обличчям, але той не реагує на її зауваження.
Далі вони переміщаються до барної стійки і продовжують їдку розмову вже в стилі "танго" під відповідну мелодію. Сердючка заявляє, що Данилко без неї, її образом і пісень, нікому не цікавий. На цьому він відповідає: "Ти про пісні заговорила? А хто пісні пише, ти не забула?".
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Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки з мамою налягли на шампанське: "Пораділа".
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