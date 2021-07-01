Співачка і актриса Дженніфер Лопес приміряла новий образ пляжної "левиці" спеціально до виходу нової пісні

Щоб встигати завжди і скрізь, Лопес доводиться чимало працювати, адже вона не тільки знімає кліпи і бере участь в зйомках серіалів в якості актриси, але і володіє косметичним брендом. Тому Дженніфер доводиться чергувати заняття, щоб не забувати про різні сфери своїх робіт.

Саме активний спосіб життя допомагає 51-річній Лопес бути у формі, яку вона нещодавно продемонструвала на спеціально фотосесії. До виходу нової пісні Лопес не посоромилася знятися на пляжі.

На кадрах зірка постала лежачи на піску в коротких джинсових шортах і бюстгальтері, прикрашеному кристалами. Причому робила це Дженніфер на самому березі, купаючись в теплих хвилях.

"Чудово🔥 🔥; це ваша друга молодість, яке щастя; кошеня; її головна зброя💔; Я так схвильована, мама❤️; це просто ідеально😊; поспішайте молодіти💋; ви готові, дівчатка? CAZZO; Королева; я так схвильований новим синглом я не можу дочекатися!; прекрасна і чарівна Джен; вау спасибі за Новини " - пишуть під постом.

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