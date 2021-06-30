Знімок з Аллою Пугачовою, притримує спадаючу з її плечей кофту, викликало бурхливу реакцію в мережі

У свої 72 роки російська Примадонна досі залишається обговорюваної особистістю, обганяючи за популярністю дуже багатьох молодих зірок. Останнім часом і вона сама, і її чоловік, Максим Галкін, регулярно діляться в мережі фото і відео, на яких співачка постає в простих повсякденних образах. Одне з таких фото викликало бурхливе обговорення на фан-сторінці знаменитості в Instagram, пише Politeka.net.

Так, в мережі опублікували фото Пугачової, зроблене у дворі особняка. На ньому співачка постала в літньому образі. На ній досить короткі джинсові шорти, білі кросівки і бежева блузка з відкритими плечима.

Кадр зроблений в русі, тому на ньому здається, ніби співачка намагається утримати на грудях блузку, яка з неї спадає. Вираз обличчя Пугачової вийшло далеко не фотогенічним.

У мережі тут же почали обговорювати цей знімок.

"Хто ж так не терпить Пугачову, що виставляє подібні не дуже вдалі фото?", "І виглядає вона дуже пристойно, всім би так в 72 роки", "це шо за Кощій?", "Молодець Аллочка, худенька і красива, без цих фотошопів", "не лякайте народ", "о боже сховайся", "Завалили її компліментами бабуся і забулася", - пишуть люди.

Нагадаємо, зовнішність нової внучки Алли Пугачової перестала бути таємницею.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю.

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