Українські зірки згадали шкільні дні

Іноді хочеться згадати шкільні дні - згадати вчителів, домашні завдання, смішні, сумні і добрі історії з дитинства. Згадати, як мами і тата, бабусі і дідусі проводжають дітей в школи, а натовпи схвильованих студентів стікаються в університетські корпуси.

Зірки не виняток. Іноді в мережі вони викладають свої шкільні знімки, Politeka.net зібрала деякі з них.

Надія Мейхер порадувала шанувальників раритетними фотографіями зі свого дитинства. Співачка опублікувала знімки, на яких їй всього 12 років, вони датовані 1994-1995 роком. Фотографії Надія виклала в соцмережі Instagram.

Українська поп-діва Тіна Кароль поділилася в Instagram шкільним фото, зробленим в 1996 році. На груповому знімку складно відшукати майбутню зірку, але це не завадило їй розмістити кадр у своїх Instaram-"історіях".

Телеведуча Леся Нікітюк підірвала мережу Instagram архівним фото-зірка показала, як вона виглядала в юності. Перед камерою Нікітюк, якій було тоді десь 15-16 років, позувала в білій кофтині і джинсовій куртці. На шиї у майбутньої зірки-ниточка дерев'яних бус, а біляве волосся красиво підкручене в локони.

У своїх Instagram- сторіс Надя Дорофєєва показала, як виглядала в молодших класах і в підлітковому віці. Вона поділилася архівними знімками, на яких фотографувалася разом з подругою.



Популярна українська співачка Оля Цибульська показала, якою була в дитинстві. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала дитячий чорно-білий знімок з домашнього архіву. На фото кумедна маленька Оля посміхаючись позує в капелюсі і з новорічною прикрасою на шиї.

Нагадаємо, повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня.

А ще Politeka писала, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні блиснула вигинами, не скромничаючи перед дзеркалом.