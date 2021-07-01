Украинские звезды вспомнили школьные дни

Иногда хочется вспомнить школьные деньки - вспомнить учителей, домашние задания, смешные, грустные и добрые истории из детства. Вспомнить, как мамы и папы, бабушки и дедушки провожают детей в школы, а толпы взволнованных студентов стекаются в университетские корпуса.

Звезды не исключение. Иногда в сети они выкладывают свои школьные снимки, Politeka.net собрала некоторые из них.

Надежда Мейхер порадовала поклонников раритетными фотографиями из своего детства. Певица опубликовала снимки, на которых ей всего 12 лет, они датированы 1994-1995 годом. Фотографии Надежда выложила в соцсети Instagram.

Украинская поп-дива Тина Кароль поделилась в Instagram школьным фото, сделанным в 1996 году. На групповом снимке сложно отыскать будущую звезду, но это не помешало ей разместить кадр в своих Instaram-"историях".

Телеведущая Леся Никитюк взорвала сеть Instagram архивным фото - звезда показала, как она выглядела в юности. Перед камерой Никитюк, которой было тогда где-то 15-16 лет, позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. На шее у будущей звезды - ниточка деревянных бус, а белокурые волосы красиво подкручены в локоны.

В своих Instagram-сторис Надя Дорофеева показала, как выглядела в младших классах и в подростковом возрасте. Она поделилась архивными снимками, на которых фотографировалась вместе с подругой.



Популярная украинская певица Оля Цибульская показала, какой была в детстве. На своей странице в Instagram звезда опубликовала детский черно-белый снимок из домашнего архива. На фото забавная маленькая Оля улыбаясь позирует в шляпе и с новогодним украшением на шее.

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца.

А еще Politeka писала, что Надя Дорофеева в маленьком бикини блеснула изгибами, не скромничая перед зеркалом