Виконавець Олександр Пономарьов чесно зізнався, чи були зради в шлюбі

Нещодавно, вперше за довгий час, співак Олександр Пономарьов дав відверте інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE, де розповів деякі подробиці про свій розпався шлюб з Альоною Мозговою, про сімейні цінності та особисті переживання.

"Я прийшла до Олександра в його заміський будинок, щоб поговорити про стосунки з колишніми дружинами. Хто кому насправді зраджував. Відверто про звинувачення в тиранії та алкоголізмі. Чому з Оленою Мозговою зараз спілкуються "періодично»" - прокоментувала інтерв'ю телеведуча.

«Я б міг прожити з людиною все життя, навіть якби пропали почуття. Я б хотів без цього звичайно, але хотілося б прожити все життя разом з сім'єю. У мене є багато знайомих, які метушаться, не сидять на місці», - говорить Пономарьов.

Телеведуча запитала в цей момент, чи відноситься сам співак до категорії гулящих людей і якщо ні, то тоді виходить, що він ніколи не зраджував:

"Ніколи не кажіть ніколи, знаєте. Послухайте, я нічого не буду говорити про це, не буду говорити, чи зраджував я колись. Зараз це не тема для розмови. Я не зраджував на право-наліво. Ні першій, ні другій дружині. А ось що стосується того, якби мене не зрадили, то думаю ми б жили разом досі взагалі», - підкреслив артист.

Нагадавши, Олександр Пономарьов в особливий день поділився з українцями своїм болем: "Пам'ятаємо, любимо! Царство Небесне".

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