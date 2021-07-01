Популярній українській співачці Наді Дорофєєвій неабияк полоскотали нерви

Відома артистка з'явилася в компанії блогера-мільйонника, на зйомках з яким їй довелося нелегко, повідомляє Politeka.net.

Українська красуня взяла участь у записі незвичного відео з болгером Murafa. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Надя постала в красивому літньому костюмі, який підкреслив її фігуру.

Красуня позувала поруч з Murafa, а в цей час в неї кидали важкими предметами. Завдання блогера було зловити предмети, щоб вони не потрапили в Надю. На перших кадрах красуня навіть скрикнула від страху, що Murafa не зловить предмети вчасно. Потім вони помінялися місцями.

Публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Кидай, кидай, ми ж мільйонери...", "Фіналочка просто 🥰 супер👏 🏼", "як підкотити до дівчини", " чому мені здається що ти схожий на одного хлопця з групи Клей похмурого?😄 ", "у кліпах час і скло, розмір був більше, а щас що😳 😂 😂 😂", "будь ласка, зробіть ляп відео", "надюшка так мило сміється", " 😂 😂 😂 які ви круті😅 🥺 🥰", "а зі мною слабо?😏 ", "мило 🥰 блін, такі ви Класні) Надю так шкода в деяких моментах. І не важливо що йому прилетіло ковбасою".

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