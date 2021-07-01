Зірка "Холостячки", актриса Ксенія Мішина показала, наскільки щаслива проводити час з коханим

Довгий час пару Ксенії і Олександра бурхливо обговорювали, критикуючи в мережі за їхні стосунки, вибір після «Холостячки» і сумніваючись в щирості. Однак пройшов вже не один місяць пара як і раніше разом.

Показувати свої почуття Ксенія і Олександр стали тільки після того, як в ефір вийшов фінальний випуск і їм можна було розкрити себе. При цьому тепер пара намагається не так часто хвалитися відносинами, щоб уникнути зайвих питань.

Як виняток періодично Еллерт і Мішина показують, що у них все в порядку і навіть на заходах вони не приховують почуттів:

"Коханий, прости я тебе здається відволікла. Що ти хотів сказати?» - каже Ксенія в милому спільному ролику. Обіймаючись і цілуючи один одного пара виглядала дуже гармонійно.

"Чоловік вчить жінку бути Жінкою! Жіночною, слабкою, ніжною, турботливою, люблячою.

Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може вирішити абсолютно будь-яке питання! Я дуже довго цьому пручалася, напевно тому що звикла робити все сама. Виявилося, відпустити контроль і відчувати себе розслабленою дуже приємно і природно " - поділилася днем раніше одкровенням Ксенія.

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