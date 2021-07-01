Популярна українська співачка, а віднедавна ще й ведуча шоу «Орел і решка», Мішель Андраде нарешті показала, як виглядають її нові татуювання

24-річна співачка приїхала в Україну з Болівії, звідки родом її батько, в 2010 році. Вона продемонструвала українцям свій талант на шоу «Х-Фактор», куди прийшла виступати в 2013 році. А вже буквально через рік юна Мішель вперше виступила на великій сцені з групою Mozgi. Співачку взявся продюсувати відомий репер і продюсер Потап. У 2019 році Андраде змогла випустити свій перший альбом.

Зараз знаменитість продовжує будувати кар'єру співачки, а в цьому році разом з Позитивом вона стала ще й ведучою шоу «Орел і решка».

Днями Андраде заінтригувала шанувальників кадрами з тату-салону. Дівчина оголосила, що зробила тату, проте не стала відразу показувати її фанатам, запропонувавши їм вгадати, який саме малюнок вона вибрала.

У четвер Мішель зважилася розкрити інтригу, поділившись відповідними фото у своєму Телеграм-каналі. Судячи з фото, нові татуювання з'явилися на обох зап'ястях зірки. Як з'ясувалося, співачка набила собі маленьке сердечко, ієрогліф і літак. Судячи з усього, її надихнула недавня подорож на батьківщину в Болівію з»Орлом і Решка".

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде прикрасила себе татуюванням в несподіваному місці.

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде в коротенькій сукні "позагравала" з фотографом.

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде вбила модельним чином в коротких шортах.