Учасниця шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливаком Юлія "Зайка" Бєльченко розповіла про своє нове досягнення

В кінці шоу "Холостяк" Заливако вибрав собі в обраниці Анну Богдан, проте це не завадило "Зайці" за час участі в проекті отримати безліч власних фанатів. Зараз у 27-річної красуні в Інстаграмі 213 тисяч підписників, яких вона часто радує новими публікаціями.

Як пише Politeka.net, в черговому пості Юлія похвалилася вражаючим досягненням: вона потрапила в топ-100 "Жінок України" за версією журналу TOP.UA MAGAZINE.

"Навіть не можу передати своїх почуттів. Мені досі не віриться. Я присвячую цю перемогу всім, хто вірив у мене і підтримував. Спасибі вам, ви даєте мені сили рухатися до успіху", - написала "Зайка".

Вона також поділилася знімками з урочистого заходу. Для цього виходу в світ красуня вибрала чорне вечірнє плаття в підлогу облягаючого фасону. Цей наряд якнайкраще дозволив дівчині продемонструвати свою струнку фігуру.

Підписники Юлії тут же почали вітати красуню.

"Уявляю, як деякі учасниці Холостяк 11 дивуються. Вони прям так намагалися виставити Юлію в поганому світлі. А тут бац - і одна номінація за іншою", "Юлія, молодець! Взяла по-максимуму від проекту і далі йде не зменшуючи обертів", "Юлечка, вітаю від душі. Ти заслуговуєш", - пишуть люди.

Нагадаємо, Юля "Зайка" після провалу на "Холостяку" швидко знайшла заміну Заливако.

Як повідомляла Politeka, Юля "Зайка" збігала на перше побачення після провалу на "Холостяку".

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