Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорили своїм виглядом у формі

Як відомо, 72-річна співачка і її чоловік-шоумен виховують близнюків-Лізу і Гаррі. Діти ростуть товариськими і харизматичними, тому батьки часто діляться в мережі фото і Відео зі своїми спадкоємцями. Близнюкам вже виповнилося сім років, і в минулому році вони пішли в школу. Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram показали, як брат з сестрою виглядають у своїй формі.

Так, на опублікованому фото Ліза і Гаррі виглядають як зразкові школярі. Хлопчик позує в сірих брюках, білій сорочці і чорному піджаку з емблемою школи. Його сестра одягнена в сіру жилетку і спідницю в складочку, а також білу блузку.

Навіть дивлячись тільки на форму, можна зрозуміти, що діти відвідують елітну приватну школу.

На знімку Ліза нахилила голову на плече брата з милою посмішкою. Судячи з усього, близнюки дуже дружні.

Шанувальники зоряного сімейства не змогли пройти повз цього фото.

"Які ви милі і славні хлопці!!", "Ось так дружно по життю", "які прекрасні і виховані діти!", "Ростуть діти", "Лізонька з дитинства під захистом - поруч завжди Той хто сильніший - Брат", - пишуть люди.

Нагадаємо, зовнішність нової внучки Алли Пугачової перестала бути таємницею: "є схожість з Лізою".

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