Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив відео своєї перепалки з "психом"
Як відомо, популярний артист і зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» любить смішити людей не тільки на екрані, але і в звичайному житті. Як пише Politeka.net, цього разу Ткач поділився новим відео в Instagram, в якому показав себе в незвичайному «вбранні».
Так, на початку відео комік стоїть з ексцентричною хутряною шапкою на голові. Біло-жовтий аксесуар прикрашений довгими пір'ям, яке то тут, то там стирчать з шапки, роблячи її ще більш незвичайною на вигляд.
Ткач дивиться кудись убік і вимовляє: "Шо? Шо ти розкричався? Повертаю, повертаю, на! Вже не кричи". Потім камера переміщається вправо, і глядачі можуть побачити, що комік звертається до манекена. Ткач повернув своєму співрозмовнику шапку, поскаржившись на його "незговірливість".
"Ой, на очі ... слухай, припини, я тебе прошу ... Псих!",- підсумував свій дивний перфоманс гуморист.
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Його шанувальники тут же відреагували на цей пост.
"Юрій, дуже талановитий актор. Удачі", "Шапка горця-хіпстера", "Юр, то манекен", " спека тисне?",- пишуть люди.
Нагадаємо, Юрій Ткач розважався на сіннику з красунею Сопонару з "Жіночого кварталу".
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" застукала одруженого Ткача в ліжку з іншого.
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" вразив появою без звичної лисини.