Небагато зірок українського шоу-бізнесу воліють виставляти напоказ своє особисте життя, а тим більше показувати батьків
Як передає Politeka.net, в соцмережах досить рідко зустрінеш теплі сімейні фото знаменитостей з найріднішими людьми, але деякі все ж публікують фото з мамами.
Однією з них є Настя Каменських. Її мама із задоволенням бере участь у зйомках своєї дочки. Вона навіть взяла участь у проекті»дівчатка рулять".
Мама Світлани Лободи всього кілька разів з'являлася перед пресою, але дочка час від часу публікує знімки з нею на своїй сторінці в Instagram.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Біда з Кравець з «Квартал 95», артистка терміново звернулася до лікарів: «Не знаю, як це могло статися»
Alyona Alyona закохалася по вуха в хлопця з зеленими нігтями, перше фото парочки: "Кайф"
Дан Балан не встояв перед юною красунею з сайту знайомств, нічого спільного з Тіною: "Ось вона, та сама..."
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
А ось Надя Дорофєєва набагато частіше ділиться не тільки фото, але Відео з мамою у себе в соцмережах - вона частий гість вдома у співачки. Вони разом проводять час і готують.
Мами Тіни Кароль на її сторінці в Instagram не знайти - співачка рідко ділиться подробицями особистого життя.
Леся Нікітюк часто проводить час у колі своєї родини. З мамою у них дружні стосунки, її вона називає Кет.
Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.
Як повідомляла Politeka, Никитюк збентежила кардинальним перетворенням
Також Politeka писала, Дорофєєва повторила образ Насті Каменських