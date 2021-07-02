Небагато зірок українського шоу-бізнесу воліють виставляти напоказ своє особисте життя, а тим більше показувати батьків

Як передає Politeka.net, в соцмережах досить рідко зустрінеш теплі сімейні фото знаменитостей з найріднішими людьми, але деякі все ж публікують фото з мамами.

Однією з них є Настя Каменських. Її мама із задоволенням бере участь у зйомках своєї дочки. Вона навіть взяла участь у проекті»дівчатка рулять".

Мама Світлани Лободи всього кілька разів з'являлася перед пресою, але дочка час від часу публікує знімки з нею на своїй сторінці в Instagram.

А ось Надя Дорофєєва набагато частіше ділиться не тільки фото, але Відео з мамою у себе в соцмережах - вона частий гість вдома у співачки. Вони разом проводять час і готують.



Мами Тіни Кароль на її сторінці в Instagram не знайти - співачка рідко ділиться подробицями особистого життя.

Леся Нікітюк часто проводить час у колі своєї родини. З мамою у них дружні стосунки, її вона називає Кет.

Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.

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