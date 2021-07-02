Немногие звезды украинского шоу-бизнеса предпочитают выставлять напоказ свою личную жизнь, а тем более показывать родителей

Как передает Politeka.net, в соцсетях довольно редко встретишь теплые семейные фото знаменитостей с самыми родными людьми, но некоторые все же публикуют фото с мамами.

Одной из них является Настя Каменских. Ее мама с удовольствием принимает участие в съемках своей дочери. Она даже приняла участие в проекте «Девочки рулят».

Мама Светланы Лободы всего несколько раз появлялась перед прессой, но дочь время от времени публикует снимки с ней на своей страничке в Instagram.

А вот Надя Дорофеева намного чаще делится не только фото, но видео с мамой у себя в соцсетях - она частый гость дома у певицы. Они вместе проводят время и готовят.



Мамы Тины Кароль на ее страничке в Instagram не найти - певица редко делится подробностями личной жизни.

Леся Никитюк часто проводит время в кругу своей семьи. С мамой у них дружеские отношения, ее она называет Кет.

Напомним, Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки.

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