Учасник шоу "Холостячка «з Ксенією Мішиною Андрій Рибак з'явився в програмі" Мастершеф. Селебріті»

Як повідомляє Politeka.net, кадрами кулінарного шоу Рибак поділився в» сторіс " свого Instagram.

Видно, що Андрій напружено готував якусь страву, але тут суддя проекту Ектор Хіменес-Браво вирішив нагадати йому, що це ще не все.

"До речі, вам ще соус готувати!", - уточнив він.

"Що?",- здивувався Рибалка.

"Так, ще соус", - повторив Ектор.

Учасник його команди Ілля Рибальченко став підказувати товаришеві, але тут у рибалки викликав подив шавлія, який потрібно було додати в соус.

"Коли з'їхав від батьків і зрозумів, що їжа з'являлася не сама по собі!",- підписані кадри.

Відзначимо, в третьому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися: в команді синіх Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко, які боролися за серце Ксенії Мішиної в шоу "Холостячка «і учасниці» Холостяка" Юля Бельченко, Джессіка Чеги і Дана Оханська в команді червоних.

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