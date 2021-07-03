Учасник шоу "Холостячка «з Ксенією Мішиною Андрій Рибак з'явився в програмі" Мастершеф. Селебріті»
Як повідомляє Politeka.net, кадрами кулінарного шоу Рибак поділився в» сторіс " свого Instagram.
Видно, що Андрій напружено готував якусь страву, але тут суддя проекту Ектор Хіменес-Браво вирішив нагадати йому, що це ще не все.
"До речі, вам ще соус готувати!", - уточнив він.
"Що?",- здивувався Рибалка.
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"Так, ще соус", - повторив Ектор.
Учасник його команди Ілля Рибальченко став підказувати товаришеві, але тут у рибалки викликав подив шавлія, який потрібно було додати в соус.
"Коли з'їхав від батьків і зрозумів, що їжа з'являлася не сама по собі!",- підписані кадри.
Відзначимо, в третьому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися: в команді синіх Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко, які боролися за серце Ксенії Мішиної в шоу "Холостячка «і учасниці» Холостяка" Юля Бельченко, Джессіка Чеги і Дана Оханська в команді червоних.
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