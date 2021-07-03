У пари Мішиної та Эллерта є діти від попередніх шлюбів, і фанати вважають, що вони навіть трохи схожі

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій парі гумориста Олександра Еллерта і актриси Ксенії Мішиної, опублікували рідкісні фото з дітьми. Шанувальники навіть помітили якусь схожість між сином колишньої "Холостячки" і дочкою її коханого.

Схоже, знімки були зроблені в домашній обстановці під час спільного проведення часу. На них можна побачити Ксенію і Олександра, а також їхніх дітей – Платона і елю. На першому знімку сімейство в банних халатах і виглядають дуже по-домашньому. На другому фото все вже більш ошатні.

У підписі до фотоколажу йдеться: "Несамовита family". Користувачі тут же почали обговорювати сімейні кадри Мішиної і Еллерта: "Які вони класні", "Найщасливіша сім'я, як здорово ви всі разом", "Супер сімейна команда", "Обожнюю цю прекрасну сім'ю!", "Прекрасна сімейка!", "Дуже класні, завжди посміхаються", "А діти навіть схожі між собою".

Нагадавши, Ксенія Мішина розсекретила сміливий подарунок від Еллерта на день народження: "Ой".

Також ми писали, що "Холостячка" Мішина відкрито спокусила Еллерта на публіці: "Дуже довго цьому пручалася...".