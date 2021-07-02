Про що потрібно знати абітурієнтам

В Україні стартувала вступна кампанія 2021, і в Міносвіти продовжують інформувати абітурієнтів про правила

Зокрема, в МОН розповіли, як правильно подати заяву та які в цьому році прохідні бали для вступу на бюджет, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, в рамках вступної кампанії 2021, на бюджетну форму навчання (тобто безкоштовну) можна подати не більше п'яти заяв (при цьому немає обмежень на число спеціальностей). На контракт (платну форму навчання) можна подати до 30 заяв.

У МОН акцентують увагу абітурієнтів на важливості правильно розставити пріоритетність в кожній із заяв, так як після подачі документа змінити її буде неможливо. Пріоритетність розставляється від 1 до 5 балів, де один - вищий ступінь, а п'ять - нижчий.

Крім того, в Міністерстві роз'яснили, скільки балів повинен мати вступник, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджет. Отже, прохідний бал цього року - 125.

При цьому деякі спеціальності отримали додаткові прохідні бали. Це стосується таких спеціальностей:

- для отримання бакалавра - "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" - 140 балів;

- для отримання магістра - "Фармація, промислова фармація" - 130;

- для вступу на "Стоматологію", "Медицину" та "Педіатрію" мінімальні значення кількості балів з другого (біологія, хімія або фізика на вибір) і третього (математика) конкурсних предметів повинні бути не менше 150 балів. Це правило на торкнеться тих, у кого конкурсний бал вище 175.

Нагадаємо, хто може подавати документи в рамках вступної кампанії 2021, повний перелік

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