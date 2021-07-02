О чем нужно знать абитуриентам

В Украине стартовала вступительная кампания 2021, и в Минобразования продолжают информировать абитуриентов о правилах

В частности, в МОН рассказали, как правильно подать заявление и каковы в этом году проходные баллы для поступления на бюджет, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в рамках вступительной кампании 2021, на бюджетную форму обучения (то есть бесплатную) можно подать не более пяти заявлений (при этом нет ограничений на число специальностей). На контракт (платную форму обучения) можно подать до 30 заявлений.

В МОН акцентируют внимание абитурентов на важности правильно расставить приоритетность в каждом из заявлений, так как после подачи документа изменить ее будет невозможно. Приоритетность расставляется от 1 до 5 баллов, где один - высшая степень, а пять - низшая.

Кроме того, в министерстве разъяснили, сколько баллов должен иметь поступающий, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе на бюджет. Итак, проходной балл в этом году - 125.

При этом некоторые специальности получили дополнительные проходные баллы. Это касается таких специальностей:

- для получения бакалавра - «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения» -140 баллов;

- для получения магистра - «Фармация, промышленная фармация» - 130;

- для поступления на «Стоматологию», «Медицину» и «Педиатрию» минимальные значения количества баллов по второму (биология, химия или физика на выбор) и третьему (математика) конкурсным предметам должны быть не менее 150 баллов. Это правило на коснется тех, у кого конкурсный балл выше 175.

Напомним, кто может подавать документы в рамках вступительной кампании 2021, полный перечень

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