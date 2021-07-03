Молдавський артист Дан Балан звернувся до Віри Брежнєвої, з якою колись випустив спільний кліп "Лепестками слез"

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану опублікували архівне відео, в якому показали фрагменти його кліпу з Вірою Брежнєвою і відеозвернення, в якому співак зізнається в теплих почуттях до колишньої солістки ВІА Гри.

З ролика можна зрозуміти, що Віра Брежнєва з чоловіком Костянтином Меладзе прийшла на російське шоу, в якому обговорювали її кліп з Баланом і показували його відеозвернення до неї. У ролику Молдавський мачо, не соромлячись Меладзе ніжно зізнався в почуттях до віри.

"Досі переглядаю іноді цей кліп. У ньому є магія, магія, яку ми спіймали, ось це щось. Віру неможливо не любити, неможливо. Вона просто прекрасна. Вірочка, я весь час з тобою, я тебе дуже люблю. Великих-великих, ще більших тобі успіхів і щоб ти дарувала ось цю магію всім весь час. Я це відчув і спасибі тобі за це", - говорить Балан в ролику.

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