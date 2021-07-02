Слава Камінська показала розкішну компанію з Лесею Нікітюк, Олею Поляковою і Лілією Ямою, в якій вона опинилася на зйомках шоу

Нещодавно колишня солістка "НеАнгелів", а нині сольна виконавиця Слава Камінська взяла участь у зйомках програми "Хто зверху". Як пише Politeka.net, у своєму Instagram зірка поділилася фото зі знімального майданчика.

Судячи зі знімку, під час шоу Слава потрапила в команду до ведучої Лесі Нікітюк, співачки Олі Полякової і дружини Влада Ями Лілії. На фото всі чотири красуні позують поруч за стилізованим столом. Кожна знаменитість при цьому привертає увагу своїм розкішним виглядом.

Так, сама Камінська вибрала для шоу темно-синє вечірнє плаття з паєтками і дуже глибоким декольте. У свою чергу, Нікітюк з'явилася в блискучому чорному вбранні без бретелей. Полякова була в білій сукні зі стразами і синіми прикрасами. А Лілія Яма вибрала сріблясте плаття з блискучої тканини. У всіх дівчат вбрання були з вражаючими декольте.

"Вже п'яту годину не можемо визначитися зі страшненькою подружкою. Напевно, нею буде Притула", - з гумором підписала фото Камінська.

У свою чергу, Леся не могла не пожартувати в коментарях.

"Никитюк ци**ки зробила?",- написала вона.

Українці також активно коментують фото.

"Всі оброблені ретуш суцільна...а насправді без макіяжу і ін'єкцій жодна не варта уваги!", "Одна краше інший", "такі всі красиві дівчата", "дівчата вогнище!",- пишуть люди.

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