Актриса студії "Квартал 95" і телеведуча Олена Кравець розповіла про свій стан після травми

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олені Кравець, опублікували запис ефіру програми "Твій день", ведучою якої нещодавно стала актриса. Правда, зірка зараз вдома через травму - вона зламала кістку на нозі і з гіпсом вила в ефір по скайпу.

Олена поділилася, що травму отримала дуже комічно – заплуталася в широких домашніх штанях і сильно вдарилася об косяк, при цьому навіть не впала. Однак, їй довелося звернутися до лікарів і навіть накласти гіпс на травмовану ногу. Актриса виглядає дуже веселою і життєрадісною навіть попри те, що незабаром їй доведеться пересуватися на милицях. Вона пообіцяла навіть прийти на роботу з гіпсом і милицями.

При цьому, Кравець називає цю ситуацію кармічною: "Це взагалі, я не розумію... це щось кармічне. Потрібно дуже швидко бігти по життю, напевно, щоб тебе трошки сповільнили, зупинили", - говорить актриса.

Шанувальники в коментарях до відео почали бажати Олені якнайшвидшого одужання і підбадьорювати її теплими словами: "Лєнчик, одужуй", "Лєночка, якнайшвидшого одужання", "Одужуйте", "Лєночка, одужуй, удачі", "Здоров'я, Оленка!".

Нагадамо, Олена Кравець з "Квартал 95" розповіла правду про свій стан: "Або організм зламається, або...".

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