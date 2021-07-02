Колишній соліст дуету "Время и Стекло", а тепер сольний виконавець Позитив відверто розповів про свої почуття до колишньої колеги по сцені Наді Дорофєєвої
Як відомо, дует "Время и Стекло", в якому виступали Олексій Завгородній (справжнє ім'я співака) і Надя Дорофєєва проіснував з 2010 до 2020 року. Весь цей час артисти проводили дуже багато часу разом і незважаючи на те, що і у Олексія, і у Наді були свої кохані, в ЗМІ раз у раз ходили чутки про їхній роман.
Питання про відносини артистів не дає спокою багатьом шанувальникам і зараз, після розпаду групи. Цю тему Позитиву довелося прокоментувати в проекті "СтарДрайв" з Антоном Поліщуком, пише Politeka.net.
"Чи був закоханий в Надю Дорофєєву?",- запитав ведучий у Позитива.
Відповідаючи на це питання, співак засумнівався.
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"Симпатія була, ну десь так...була справа", - зізнався Олексій.
При цьому він зазначив, що про справжні почуття мови не йшло.
"Ну, а якщо закоханий-закоханий, то так", - додав співак, демонструючи знак «дізлайка», який в програмі означає негативну відповідь.
Додамо, що Дорофєєва вже давно живе в щасливому шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом.
Позитив також прожив 8 років у шлюбі з дизайнером Анною Андрійчук, проте раніше цього року пара оголосила про своє розлучення. Подейкують, що причиною їх розриву стали ревнощі дружини Олексія.
Нагадаємо, екс-дружина позитиву розповіла правду про розлучення, йому це може не сподобатися.
Як повідомляла Politeka, Позитив видав, яким буде його повернення після розлучення і розпаду "Время и Стекло".
Також Politeka писала, що Каменських посвітила ніжками з екс-дружиною позитиву і нарвалася на критику.