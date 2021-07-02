Олександр Еллерт раптово назвав Ксенію Мішину своєю дружиною, показавши милі їх повсякденних відносин

Як відомо, у фіналі проекту "Холостячка" 32-річна українська актриса Ксенія Мішина зупинила свій вибір на гумористі і ведучому заходів Олександрі Еллерті. Пара продовжила відносини і після проекту. Не так давно пішли чутки про їх сварку і розставання, проте артисти спростували ці повідомлення і з тих пір постійно продовжують радувати шанувальників новими спільними кадрами.

Як пише Politeka.net, на цей раз Еллерт вирішив показати у себе в Інстаграме, як виглядає його звичайний обід з коханою.

Так, він опублікував коротке відео, на якому можна побачити, що вони з Мішиною сидять за столиком, і актриса із задоволенням їсть десерт. Еллерт зауважив, що коли мова заходить про солодке, її краще не чіпати.

"Якщо щось стосується солодкого, то вона просто не підпускає до тарілки", - розповів гуморист.

У відповідь Мішина кілька разів жартома гавкнула і поричала, насмішивши свого коханого.

При цьому, у підписі до відео Еллерт несподівано розкрив, ким для нього насправді є Ксенія.

"Моя сторожова дружина", - написав артист.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розсекретила сміливий подарунок від Еллерта на день народження.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина відкрито спокусила Еллерта на публіці.

Також Politeka писала, що Еллерт підловив Ксенію Мішину на масштабній "брехні".