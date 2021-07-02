Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, похвалилася зміною іміджу

Зарицька є популярною українською співачкою, про яку всі почули завдяки "Х-Фактору", на якому красуня заспівала свою пісню "Свята". Але справжню популярність групі принесла пісня "Плакала".

Дівчину звикли бачити з довгим рівним темним волоссям, але нове фото артистки здивувало. Як пише Politeka.net, новою зачіскою Олександра похвалилася на сторінці в Instagram.

На фото Зарицька постала з завитою білявою копицею волосся довжиною до плечей. Також вона одягла чорний топ з рюшами.

"Буває так у дівчат 👽 зміна образу рятує від усіх проблем і поганого настрою», - підписаний знімок.

"Мені подобається ваш новий образ, дуже круто", "вогонь", "Вау", "ти дуже сильно красива", "що змусило такого симпатичного і чарівного ангела спуститися на цю землю?? Ти прекрасна на всі 100", " Саша, як можна бути такою класною? Ти просто 🔥", "Розрив усього", - пишуть в коментарях.

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